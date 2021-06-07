Мэрия отреагировала на возмущения горожан по поводу огромных пробок

В минувшие выходные мэрия Петрозаводска получила множество жалоб от жителей города в связи с большими пробками на Соломенском шоссе. Там сейчас идет ремонт в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Как сообщает пресс-служба городской администрации, мэрия обратилась к подрядчику с просьбой организовать реверсивное движение транспорта в часы пик по будням, чтобы увеличить пропускную способность магистрали на время ремонта. Таким же образом планируется поступить в выходные дни, когда горожане едут на дачу и с дачи.

Мэрия просит жителей Петрозаводска с пониманием отнестись ко временным неудобствам. Водителей призывают следовать ПДД и руководствоваться дорожными знаками. Фото ejin.ru