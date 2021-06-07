Партия пенсионеров попросила увековечить память Сепсякова

Память «народного мэра» Петрозаводска Павла Сепсякова необходимо увековечить. С таким предложением на общегородском планерном заседании выступила член президиума центрального совета Партии пенсионеров Лидия Суворова.

Суворова напомнила, что Сепсяков – почетный гражданин Петрозаводска и Карелии. Через год будет десятилетие со дня его смерти, а в 2025 году исполнится сто лет со дня рождения.

– Это уважаемый человек, которого ветераны, жители города помнят до сих пор, – сказала Суворова.

Также один из лидеров партии высказала мысль, что пора привести в порядок Онежскую набережную.

– Мы предлагаем принять целевую программу по ремонту, реконструкции Онежской набережной. Это затратно, но надо привлечь людей, которым не все равно, что происходит в городе, и бизнес. И мы готовы с вами сотрудничать в этом плане,

– сказала Суворова.

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский ответил Суворовой, что она «была услышана задолго до того, как подошла к микрофону».

– Одной из моих первых виз было предложение присвоить имя Павла Васильевича Сепсякова одной из улиц. И в соцсетях я вспоминал Павла Васильевича Сепсякова как флагмана всех градоначальников. По набережной: тоже не ново, мы прошлись с заместителями, посмотрели, что можно сделать нашими силами и уже пытаемся это реализовать без привлечения дополнительных ресурсов. Необходима комплексная программа, я согласен. От Лососинки и до Песков мы должны иметь рекреационную линию, – отметил мэр.