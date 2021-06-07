Карельские школьники сдали самый массовый ЕГЭ

Самым массовым ЕГЭ в Карелии стал экзамен по русскому языку. Испытания прошли 3 и 4 июня. ЕГЭ сдавали 3048 человек, сообщили в министерстве образования и спорта.

От результатов этого испытания будет зависеть получение аттестатов выпускниками, которые хотят поступать в вуз и не проходили государственную итоговую аттестацию в формате государственного выпускного экзамена. Для получения аттестата нужно получить не менее 24 баллов, для аттестата с отличием – не менее 70 баллов за русский язык и получить результат не ниже удовлетворительного по всем другим ЕГЭ.

«Результаты ЕГЭ по русскому языку нужны также при поступлении в вуз на любое направление подготовки. Минимальный порог по русскому языку, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной балл, составляет 36 баллов»,

- сообщили в министерстве.

Выпускники, которые сдавали экзамен 3 числа, узнают результаты не позднее 22 июня, а те, кто сдавал 4 июня - не позднее 23 числа. Те, кто пропустил ЕГЭ, смогут сдать его в резервные дни - 28 июня и 2 июля, либо в дополнительный период с 13 и 17 июля.

7 июня карельские школьники сдают ЕГЭ по математике. (фото 7info.ru)