Госавтоинспекция массово проверяет такси в Петрозаводске

С 7 по 11 июня дорожная полиция проводит рейд «Такси». Инспекторы проверяют таксистов, законность нанесения цветографических схем, установки опознавательного фонаря легкового такси, соблюдение правил дорожного движения.

Ведомство напомнило водителям такси, что для перевозки людей нужно иметь разрешение, а транспортное средство должно проходить техосмотр, водитель - медосмотр, ТС должно быть оборудовано «шашечками» и фонарем такси. За нарушения предусмотрена административная ответственность.

Дорожная полиция попросила пассажиров с пониманием отнестись к кратковременной остановке и к возможной даче объяснения. (фото ГИБДД РК)