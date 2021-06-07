Железнодорожный переезд под Петрозаводском временно перекроют

С 7 по 10 июня на железнодорожном переезде на станции Шуйской будут проводиться ремонтные работы. Об этом сообщает пресс-служба ОЖД.

В эти дни в период с 23 часов до 4 часов будет организовано реверсивное движение транспорта через переезд, расположенный на 422-м километре Октябрьской железной дороге. Автомобили будут пропускаться по одной полосе.

Автомобилистов просят быть внимательными и советуют заранее выбирать возможные маршруты объезда. Фото avtonovostidnya.ru