МЧС выпустило экстренное предупреждение для жителей Карелии

В ночные часы 8-9 июня в северо-восточных районах Карелии ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -1 градуса. Об этом сообщает МЧС со ссылкой на Гидрометцентр РК.

На дорогах возможен гололед. В связи с этим в министерстве рекомендуют жителям Карелии ограничить поездки на личном транспорте в ночное время. Водителей просят неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, учитывать дорожную обстановку.

Также туристическим группам рекомендуется учитывать понижение температуры воздуха при организации своих маршрутов. Фото jooinn.com