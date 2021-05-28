Зловонная жижа из Заонежья оказалась удобрением

Министерство сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия разъяснило ситуации с использованием рыбных отходов в ОАО «Совхоз «Толвуйский» и опубликовало информацию о причинах разлива на сайте правительства республики.

«Петрозаводск говорит» писал о происшествии в Зонежье. Жительница Медвежьегорского района, утром 25 мая, возвращаясь из Великой Нивы, примерно на полпути до Толвуи заметила на обочине две фуры с мурманскими номерами. Неподалеку стояли белые пластиковые контейнеры.

По словам женщины, водители рассказали, что привезли отходы форелеводческих хозяйств из Мурманска. По словам жительницы Карелии, для сброса выбран 142 квадрат сельхозугодий. Ранее это были поля совхоза «Прогресс», которые арендовал Медвежьегорский молокозавод для заготовки сена и силоса. Как сообщает паблик, контейнеры разгружают по дороге к заброшенным силосным ямам, туда же «отраву» сливают. Со слов женщины, стоит неимоверная вонь.

Минсельхоз заявляет следующее: «28 мая в средствах массовой информации Республики Карелия появилась информация о поставках рыбных отходов из Мурманской области на утилизацию в ОАО «Совхоз «Толвуйский», который осуществляет производственную деятельность на территории Медвежьегорского муниципального района.

По информации генерального директора предприятия Евгения Сергеенко, в мае текущего года в соответствии с заключенным контрактом с ООО «Русское море - Аквакультура» запланирована поставка рыбного гидролизата для использования с навозом и растительными остатками при компостировании в качестве органических удобрений. На поставляемую продукцию имеются все необходимые согласно действующему законодательству сопроводительные документы на соответствие санитарным нормам и требованиям.

По информации Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, указанный продукт производства не подлежит государственной регистрации.

Гидролизат рыбный - это переработанные остатки производственной деятельности предприятий рыбной отрасли, используется в качестве компонента органических удобрений. Это жидкий продукт, изготовленный из цельной рыбы или ее частей, которые разжижаются под действием природных ферментов при добавлении кислоты (муравьиной).

В процессе подготовки к использованию неизвестными лицами был осуществлен слив жидкости с емкостей с целью их хищения.

По данному факту проводится проверка правоохранительными органами с целью поиска и наказания виновных лиц.

В настоящее время последствия разлива предприятием ликвидированы, весь рыбный гидролизат использован в соответствии с технологическим процессом. Попадания веществ в водные объекты не зафиксировано.

Пустые емкости ОАО «Совхоз «Толвуйский» перевезены для ответственного хранения на производственную площадку предприятия для дальнейшего возврата поставщику». // Фото: gov.karelia.ru