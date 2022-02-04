Тарифы на водоснабжение могут возрасти для жителей Питкаранты

В пятницу, 4 февраля на правительственном совещании, посвященном ситуации в Питкярантском районе, обсудили вопросы, связанные с водоснабжением Питкяранты. В январе 2021 года в Питкяранте произошла крупная авария на сетях водоснабжения, когда в течение пяти суток восемь тысяч жителей города остались без воды. В настоящее время функции по водоснабжению Питкяранты переданы муниципальному предприятию.

Глава администрации Питкярантского района Константин Булахов сообщил, что в 2021 году проходила реконструкция системы водоснабжения и водоотведения Питкярантского района. На эти цели ушло порядка 10 миллионов рублей, из которых 8,1 миллиона рублей выделила республика.

Министр строительства, ЖКХ и энергетики Виктор Россыпнов уверен, что для решения проблем водоснабжения Питкяранты район должен в ближайшее время утвердить инвестиционную программу. По его словам, для обеспечения качественного водоснабжения необходимо принять инвестпрограмму и с ее учетом пересмотреть тарифы на водоснабжение. Существование инвестиционной программы позволяет повысить тарифы для населения значительно выше тех предельных индексов, которые каждый год утверждаются правительством России. Правда, для принятия «повышающих» тарифов необходимо согласие местных депутатов.

Россыпнов считает, что при существующих тарифах на водоснабжение в Питкяранте не провести серьезных работ по замене сетей. «Это вопрос ключевой – принятие инвестпрограммы», - сказал он.

Скорее всего жителям Питкяранты стоит готовиться к существенному повышению тарифов на водоотведение и водоснабжение. Тем более, что, по словам Булахова, разработка инвестиционной программы уже завершается.

В целом, потребности Питкярантского района на ремонт систем водоснабжения в 2022 году составляют 52 миллиона рублей. Пока, заметил министр, одобрена заявка на 15 миллионов рублей.

В поселке Салми, рассказал Россыпнов, в 2022 году начнется строительство канализационных очистных сооружений. Деньги на этот объект уже получены. В ближайшее время будут объявлены торги. Заказчиком работ выступает УКС РК (управление капитального строительства). // Фото: kaboompics/pixabay.com