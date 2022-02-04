Назван новый срок завершения строительства детского сада в Ляскеля

Глава Карелии Артур Парфенчиков назвал очередной срок завершения строительства детского сада в поселке Ляскеля Питкярантского района.

Губернатор надеется, что детский сад будет все же построен в 2022 году. На стройке пришлось вновь менять подрядчика. Теперь за строительство детского объединения взялась карельская компания «Карелстроймеханизация» (КСМ).

Детский сад в Ляскеля должны были построить в конце 2019 года. Изначально на его строительство было выделено 113 миллионов рублей. Конкурс выиграла компания из Ханты-Мансийска ООО «ПСК «Строительная механика». Однако компания в процессе допустила нарушения, и стройка была заморожена.

В 2021 году пришлось сносить возведенный фундамент под детсад. За строительство взялась компания «СК Гарант», которая выиграла аукцион. Но и она не справилась со взятыми на себя обязательствами, и с ней разорвали контракт. Теперь Парфенчиков надеется, что КСМ удастся возвести детский сад.

Напомним, проблемный детский сад в поселке Ильинский Олонецкого района тоже достраивала карельская компания КСМ. (фото pixabay.com, Carola68)