В Ляскеля застыла стройка детсада, на объекте сменится подрядчик

На стройке детского сада в п. Ляскеля с депутатом ЗС РК Андреем Мазуровским поделились слухами, что на объект придет новый подрядчик. Худшие опасения подтвердились: через несколько дней Минстрой Карелии объявил, что расторг контракт с подрядчиком «СК Гарант». Министр констатировал, что пермская фирма не обладает «достаточными строительными и финансовыми ресурсами, квалифицированными кадрами» и отстает от графика на четыре месяца.

В наши дни долгостроем считается любой объект, время сдачи которого затягивается более, чем на один год. Строительство детского сада в п. Ляскеля уже бьет сроки. Хотя, история человечества являет куда более яркие примеры долгостроев: Миланский собор в Италии, например, строили 579 лет, а Кёльнский собор в Германии – 632 года.

Жители Ляскеля ждут детсад более четверти века, и им, должно быть, «до лампочки», по каким причинам снова откладывается сдача долгожданного объекта.

«Такое ощущение, что в стране нет хозяина»,

- сказал местный житель Александр Мельников.