Глава Петрозаводска ревакцинировался «Спутником Лайт»

Глава Петрозаводска Владимир Любарский сделал повторную прививку от коронавируса. Об этом градоначальник сообщил на своей странице в соцсети.

Любарский рассказал, что ревакцинировался «Спутником Лайт». «Самочувствие отличное – полет нормальный! Чего и вам желаю», - рассказал чиновник.

Напомним, ранее стало известно о том, что в Карелию должны поступить 25 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт».

В конце августа в России была также одобрена пятая вакцина от Covid-19. 26 августа Минздрав РФ зарегистрировал препарат «ЭпиВакКорона-Н». Фото pixabay.com/huntlh