Проверки автобусов продолжаются в Петрозаводске

В Петрозаводске сотрудники ГИБДД продолжают проверки автобусов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инспекторы проверяют техническое состояние автобусов, наличие необходимой документации, соблюдение водителями режима труда и отдыха и Правил дорожного движения. Также с водителями проводятся профилактические беседы.

Пассажирам автобусов междугороднего сообщения напоминают о необходимости использования ремней безопасности, городских автобусов - о необходимости держаться за поручни. Фото ГИБДД