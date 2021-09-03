03 сентября 2021, 20:31
Общество

Проверки автобусов продолжаются в Петрозаводске

В карельской столице с водителями проводятся профилактические беседы о недопустимости нарушения правил дорожного движения

В Петрозаводске сотрудники ГИБДД продолжают проверки автобусов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инспекторы проверяют техническое состояние автобусов, наличие необходимой документации, соблюдение водителями режима труда и отдыха и Правил дорожного движения. Также с водителями проводятся профилактические беседы.

Пассажирам автобусов междугороднего сообщения напоминают о необходимости использования ремней безопасности, городских автобусов - о необходимости держаться за поручни. Фото ГИБДД

 

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ГИБДД