Мэрия объяснила введение режима повышенной готовности в Петрозаводске

Никакой коммунальной аварии или поломки на сетях на Ключевой не произошло. Введение режима повышенной готовности в городе обусловлено техническими моментами, рассказали порталу «Петрозаводск говорит» в мэрии карельской столицы.

Напомним, ранее ЕДДС сообщила о том, что в городе установлен режим повышенной готовности для органов управления и сил Петрозаводского звена территориальной системы РСЧС в связи с ситуацией на тепловых сетях на улице Онежской флотилии.

Выяснилось, что никаких аварий там не было. Городские сети в этом районе, однако, необходимо восстанавливать, чтобы поломок не случилось в будущем. Для проведения этих работ и был введен режим повышенной готовности. Фото blog.alem-tour.ru