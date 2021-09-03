Режим повышенной готовности введен в Петрозаводске

В Петрозаводске сегодня днем введен режим повышенной готовности для органов управления и сил Петрозаводского звена территориальной системы РСЧС РК. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.

Введение режима повышенной готовности связано с аварией на тепловых сетях, произошедшей на улице Онежской флотилии. Сейчас на месте происшествия идут восстановительные работы.

Режим повышенной готовности установлен с 15 часов 3 сентября до особого распоряжения. Фото regnum.ru