03 сентября 2021, 19:27
Режим повышенной готовности введен в Петрозаводске
На Ключевой произошла коммунальная авария, которая потребовала вмешательства властей
В Петрозаводске сегодня днем введен режим повышенной готовности для органов управления и сил Петрозаводского звена территориальной системы РСЧС РК. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.
Введение режима повышенной готовности связано с аварией на тепловых сетях, произошедшей на улице Онежской флотилии. Сейчас на месте происшествия идут восстановительные работы.
Режим повышенной готовности установлен с 15 часов 3 сентября до особого распоряжения. Фото regnum.ru