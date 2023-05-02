Тариф на передачу электроэнергии повысили в России

Тариф на передачу электроэнергии по единой национальной электрической сети повысили с 1 мая на 6,3%. Он будет действовать до конца года. Простых россиян это повышение пока не коснется. Соответствующее распоряжение подписали в правительстве РФ.

«Установить с 1 мая по 31 декабря 2023 года тарифы на услуги по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети <...> с учетом увеличения на 6,3% относительно тарифов, действующих по состоянию на 30 апреля 2023 года»,

- следует из распоряжения властей.

В Федеральной антимонопольной службе России пояснили РИА Новости, что изменение тарифа связано с реализацией масштабной инвестиционной программы в сетевом комплексе.

Тарифы для населения будут изменены только с 1 июля 2024 года. // фото «Петрозаводск говорит»