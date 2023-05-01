01 мая 2023, 13:32
Студентов хотят обязать работать три года по распределению
Законопроект о работе по распределению после вуза для бюджетников внесли в Госдуму
Студенты-бюджетники по окончании вузов должны будут в течение трех лет работать по распределению. Соответствующий законопроект уже внесли в Госдуму, его текст есть на сайте системы обеспечения зконодательной деятельности.
Если выпускники не захотят отрабатывать, они обязаны будут оплатить свое обучение.
Автор инициативы - Госсовет Татарстана. Законопроект предполагает внести изменения в ФЗ «Об образовании в России».
Не позднее четырех месяцев до окончания обучения специальная комиссия должна выбрать для выпускников место работы. // фото:geralt /pixabay.com