Студентов хотят обязать работать три года по распределению

Студенты-бюджетники по окончании вузов должны будут в течение трех лет работать по распределению. Соответствующий законопроект уже внесли в Госдуму, его текст есть на сайте системы обеспечения зконодательной деятельности.

Если выпускники не захотят отрабатывать, они обязаны будут оплатить свое обучение.

Автор инициативы - Госсовет Татарстана. Законопроект предполагает внести изменения в ФЗ «Об образовании в России».

Не позднее четырех месяцев до окончания обучения специальная комиссия должна выбрать для выпускников место работы. // фото:geralt /pixabay.com