Умер легендарный модельер Вячеслав Зайцев

Российский модельер Вячеслав Зайцев умер 30 апреля в реанимации больницы в Щелково. Как сообщает РЕН ТВ, причиной стало внутреннее кровотечение.

Легендарный кутюрье почувствовал себя плохо, жаловался на боль в животе. Врачи не смогли его спасти.

В последние годы Зайцев страдал от болезни Паркинсона, дважды перенес инсульт, не мог сам двигаться и испытывал проблемы с речью. При этом рядом с ним не было близких людей. // фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости