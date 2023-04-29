Поправки в закон о военном положении обсудят в Госдуме

В Госдуме рассмотрят поправки в закон о военном положении. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на председателя комитета по госстроительству Павла Крашенинникова.

Как отметил депутат, федеральный конституционный закон о военном положении предусматривает запрет на проведение выборов в тех регионах, где действует такое положение. В то же время в новых субъектах страны осенью планируется проведение местных выборов, однако, там действует военное положение.

Крашенинников уточнил, что инициатива об изменениях в законе будет внесена в нижнюю палату парламента в ближайшее время. // Фото: Istock