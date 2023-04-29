29 апреля 2023, 14:04
Россиянам назвали оптимальное время жарки шашлыка
Технолог объяснил, как понять, что мясо готово
Мясной технолог Валерьян Басов рассказал, как долго нужно жарить шашлык. Слова специалиста приводит «Лента.ру».
Специалист призвал готовить куски мяса размером 30 миллиметров по 15-20 минут. Более крупные куски следует держать над углями 20-30 минут.
Басов также объяснил, как понять, что мясо готово. Так, если при надавливании из него выходит белый сок, значит мясо можно снимать. Если идет красный сок - нужно жарить дальше.
Эксперт рассказал, что курица и индейка готовятся быстрее всего, поскольку в этом мясе меньше всего жира. Говядина, в свою очередь, готовится дольше свинины из-за большого количества соединительной ткани. // Фото: unsplash.com