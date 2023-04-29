Россиянам назвали оптимальное время жарки шашлыка

Мясной технолог Валерьян Басов рассказал, как долго нужно жарить шашлык. Слова специалиста приводит «Лента.ру».

Специалист призвал готовить куски мяса размером 30 миллиметров по 15-20 минут. Более крупные куски следует держать над углями 20-30 минут.

Басов также объяснил, как понять, что мясо готово. Так, если при надавливании из него выходит белый сок, значит мясо можно снимать. Если идет красный сок - нужно жарить дальше.

Эксперт рассказал, что курица и индейка готовятся быстрее всего, поскольку в этом мясе меньше всего жира. Говядина, в свою очередь, готовится дольше свинины из-за большого количества соединительной ткани. // Фото: unsplash.com