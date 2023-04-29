29 апреля 2023, 12:55
Умер известный российский телеведущий Сергей Колесников
Заслуженного артиста России не стало утром 29 апреля
Умер заслуженный артист России Сергей Колесников. Его не стало утром 29 апреля. Об этом со ссылкой на жену актера и телеведущего сообщает РИА Новости.
Причиной смерти артиста стал инсульт, пишут «Известия». Колесников скончался в больнице. Ему было 68 лет.
Сергей Колесников вел программу «Фазенда» на Первом канале. На его счету также около 50 ролей в кино и сериалах. В их числе - роли в сериалах «Дальнобойщики» и «Петербургские тайны», фильмах «Крепкий орешек - 5» и британском сериале «МакМафия». Помимо этого, Колесников выступал актером дубляжа. В частности, он озвучивал Джеймса Бонда. // Фото ТАСС