Умер известный российский телеведущий Сергей Колесников

Умер заслуженный артист России Сергей Колесников. Его не стало утром 29 апреля. Об этом со ссылкой на жену актера и телеведущего сообщает РИА Новости.

Причиной смерти артиста стал инсульт, пишут «Известия». Колесников скончался в больнице. Ему было 68 лет.

Сергей Колесников вел программу «Фазенда» на Первом канале. На его счету также около 50 ролей в кино и сериалах. В их числе - роли в сериалах «Дальнобойщики» и «Петербургские тайны», фильмах «Крепкий орешек - 5» и британском сериале «МакМафия». Помимо этого, Колесников выступал актером дубляжа. В частности, он озвучивал Джеймса Бонда. // Фото ТАСС