Ребенок погиб во время игры в российском городе

В Амурской области 11-летний ребенок случайно убил 10-летнего друга во время игры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру региона.

Трагедия произошла в городе Зея. По данным ведомства, трое школьников проводили время в квартире одного из них. Дети нашли ключ от сейфа, в котором лежал карабин хозяина квартиры, и достали оружие. Один из мальчиков зарядил оружие и выстрелил в приятеля. Тот умер на месте от травматического шока в связи со сквозным пулевым ранением грудной клетки.

Отмечается, что все дети из благополучных семей, они учились в одной школе.

В отношении отца стрелявшего ребенка возбуждено уголовное дело за небрежное хранение оружия. Расследование находится на контроле прокуратуры. // Фото: unsplash.com