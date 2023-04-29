Еще 32 человека умерли от ковида в России

За последние сутки в России выявлены 5990 новых случаев заражения коронавирусом. Умерли 32 человека. Такую статистику приводит федеральный оперативный штаб утром 29 апреля.

В Карелии 32 новых инфицированных. Госпитализированы 7 человек с ковидом.

Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь унесла жизни 398 271 человека. Общее число случаев заражения перевалило за 22,84 миллиона. // Фото: unsplash.com