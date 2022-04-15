15 апреля 2022, 07:57
Талые воды подтопили жилой дом в Петрозаводске
Пенсионеры обратились к спасателям с необычной просьбой о помощи
Днем в четверг, в 14 часов 57 минут, на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступил звонок с просьбой о помощи от пенсионеров, у которых на улице Перевалочной талыми водами подтопило частный дом и огород. Об этом сообщает источник, близкий к МЧС по РК.
Прибывшие к месту вызова пожарные установили, что подтопление произошло из-за засорившейся трубы, лежащей под проезжей частью.
Используя гидроэлеватор, пожарные откачали воду из подвала жилого дома, а городские службы произвели откачку воды на местности. Фото «Петрозаводск говорит»