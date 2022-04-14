Водители автобусов в Петрозаводске подвергли пассажиров опасности

Автоинспекторы каждый день проверяют маршрутный пассажирский транспорт в Петрозаводске. И постоянно выявляют разные нарушения, сообщили в ГИБДД.

За прошлую неделю проверили больше 100 автобусов и троллейбусов и пресекли пять нарушений ПДД. В частности, один автобус вышел на линию в неисправном состоянии. В таком виде его опасно эксплуатировать, но он двигался по маршруту.

Два раза транспорт проехал на перекрестках на красный свет, один водитель за рулем пользовался телефоном, один не пропустил пешехода. В отношении всех нарушителей составили административные протоколы. // Фото: ГИБДД Петрозаводска