Двоих малолетних «зацеперов» сняли с грузового поезда в Кеми

Сотрудники линейного отдела полиции 14 апреля задержали двоих детей на железнодорожной станции в Кеми. Несовершеннолетние вдохновились примером зацеперов в видеоролике в Сети и решили повторить опасный трюк, сообщили в паблике подразделения по делам несовершеннолетних УТ МВД России по СЗФО ВКонтакте.

Дети пытались кататься на грузовых вагонах. Один запрыгнул на отправляющийся состав, второй бежал за ним, тоже желая зацепиться за вагон. Однако поезд набрал скорость, поэтому ребенок не успел выполнить задуманное.

Обоих нарушителей доставили в дежурную часть ЛОП на станции Кемь. Привлечь их к ответственности нельзя, так как им мало лет. Но детей предостерегли о недопустимости подобного поведения. А вот родителей малолетних «зацеперов» накажут. // Фото: ПДН на транспорте УТ МВД России по СЗФО/ВКонтакте