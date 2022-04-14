Автобус в Петрозаводске на полном ходу снес легковушку

В четверг, 14 апреля, на перекрестке улицы Анохина и проспекта Ленина случилось ДТП. Видео запечатлела камера «Ситилинк», его опубликовали в группе «Подслушано у водителей Птз и Карелии» ВКонтакте.

Авария произошла в 16:03, судя по видеозаписи. Маршрутный автобус ехал к железнодорожному вокзалу по проспекту Ленина. Он выехал на пересечение с улицей Анохина, когда по ней уже двинулись автомобили.

В центре перекрестка маршрутка протаранила легковую машину. Информации о пострадавших и повреждениях пока нет. Но транспортные средства явно помяло. // Фото, видео: «Подслушано у водителей Птз и Карелии» / ВКонтакте