Более 17 миллионов рублей штрафа заплатит строительная компания

Управлением капитального строительства Карелии был заключен госконтракт с компанией «Агат» на выполнение работ по строительству здания поселковой школы. Но в установленные документом сроки работы завершены не были. Разобралась в ситуации прокуратура Прионежского района – подрядчик оштрафован на 17,2 млн рублей.

Сотрудники надзорного ведомства провели проверку исполнения законодательства о контрактной системе в сфере закупок при реализации нацпроекта. Было установлено, что компания, с которой подписан контракт на строительство школы в поселке Деревянка на сумму 397 млн рублей, с работой не справилась и затянула сроки сдачи объекта.

«По постановлению прокурора общество привлечено к административной ответственности по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ). Назначено наказание в виде штрафа в размере 17,2 млн рублей. Вопросы завершения строительства находятся на контроле», - рассказали в пресс-службе надзорного ведомства. Фото: pixabay.