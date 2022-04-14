Вор напрашивался в гости, пил за счет жертв и уходил с чужими вещами

У пенсионера в Петрозаводске украли мобильный телефон. Житель Первомайского микрорайона обратился с заявлением в полицию, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники угрозыска нашли 33-летнего подозреваемого. Они считают, что мужчина действовал по стандартной схеме и совершил пять аналогичные преступлений.

Он ждал покупателей около небольшого магазина, торгующего алкоголем. Когда на улицу выходил мужчина со спиртным, злоумышленник старался завязать разговор и продолжить общение уже в гостях.

Он выпивал за чужой счет, а когда собирался домой, похищал что-нибудь и на вырученные деньги покупал алкоголь. Возбуждены уголовные дела о кражах. // Фото: hurk/pixabay.com