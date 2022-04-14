Выживший в ДТП со снегоходом дополз до телефона в палатке через 4 часа

Выяснилось, как именно произошла смертельная авария со снегоходом в Кондопожском районе. Один мужчина в этом ДТП погиб, второй выжил и сейчас находится в реанимации республиканской больницы, сообщает karelia.news.

В аварию 13 апреля попали рыбаки 1989 и 1984 годов рождения. Мужчины расположились на озере с палаткой, которую поставили на острове. При осмотре спасатели нашли внутри большое количество бутылок от спиртного, сообщил источник в МЧС РК.

После рыбалки на озере они поздно ночью возвращались к стоянке и на скорости 70 км/ч врезались в берег, потом в дерево. Снегоход опрокинулся, один мужчина погиб на месте, второй получил многочисленные травмы.

Он долго лежал без сознания, но потом очнулся и пополз в сторону палатки. Смог найти там телефон и позвонил в экстренные службы около 6 утра. Авария же случилась примерно в 2 часа ночи. Мужчине повезло, что в том месте была связь.

Сначала его госпитализировали в тяжелом состоянии на реанимобиле в Кондопожскую ЦРБ, затем перевезли в республиканскую больницу. Он в сознании. // Фото: КРПСС/ВКонтакте