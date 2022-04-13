Один мужчина погиб, второй сильно покалечился в аварии на снегоходе

Поздней ночью 13 апреля двое мужчин попали в аварию на Лижмозере. Они мчались на снегоходе и разбились, сообщили в группе Карельской поисково-спасательной службы ВКонтакте.

Трагедия произошла в 02:00 в Кондопожском районе. Когда снегоход перевернулся, один мужчина погиб на месте. Второй получил многочисленные переломы и другие травмы, но смог по сотовому телефону вызвать помощь.

На место выехали спасатели Петрозаводского ПСО. Они доставили пострадавшего на берег и передали бригаде скорой помощи.

Тело погибшего мужчины увезли сотрудники полиции. // Фото: КРПСС/ВКонтакте