13 апреля 2022, 18:01
Один мужчина погиб, второй сильно покалечился в аварии на снегоходе
Двое ночью разбились на снегоходе в Кондопожском районе
Поздней ночью 13 апреля двое мужчин попали в аварию на Лижмозере. Они мчались на снегоходе и разбились, сообщили в группе Карельской поисково-спасательной службы ВКонтакте.
Трагедия произошла в 02:00 в Кондопожском районе. Когда снегоход перевернулся, один мужчина погиб на месте. Второй получил многочисленные переломы и другие травмы, но смог по сотовому телефону вызвать помощь.
На место выехали спасатели Петрозаводского ПСО. Они доставили пострадавшего на берег и передали бригаде скорой помощи.
Тело погибшего мужчины увезли сотрудники полиции. // Фото: КРПСС/ВКонтакте