Появились подробности и видео спасения ребенка из глины

Видео освобождения мальчика, который застрял в глине в Пудоже, разместили в группе Отряда Противопожарной Службы по Пудожскому району ВКонтакте. Инцидент случился 11 апреля вечером.

Мальчишка провалился в вязкую жижу и не мог выбраться. Взрослые пытались его освободить, но сделать это не получалось. Тогда вызвали пожарных из части № 50.

Они приехали на спецмашине к школе № 3, недалеко от которой произошло ЧП. Ребенок погрузился в глину по нижнюю часть бедра.

Пожарные установили на глину поддон и с помощью очевидцев достали мальчика. На пожарной машине его доставили домой и передали родным.

// Фото, видео: Отряд Противопожарной Службы по Пудожскому району / ВКонтакте