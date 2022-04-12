Спасатели вытаскивали из глины застрявшего ребенка в Карелии

В понедельник в 17 часов 19 минут на пульт Единой службы спасения-01 города Пудож поступил не совсем обычный звонок с просьбой о помощи. Об этом сообщает источник, близкий к МЧС по РК.

Возле дома недалеко от бывшей стройки мальчик провалился в глину. Взрослые, которые были рядом, не смогли вытащить ребенка из плотной оттаявшей жижи. Было принято решение обратиться за помощью к специалистам.

Прибывшие к месту вызова городские пожарные, используя лопаты, откопали мальчика и передали его бабушке. Ребенок не пострадал. Фото pixabay.com/Adalhelma