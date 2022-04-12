Мужчина погиб в собственной квартире в Карелии

В понедельник в седьмом часу вечера в поселке Пушной Беломорского района произошел пожар в двухквартирном деревянном жилом доме. Погиб человек, живший в одной из квартир, сообщает источник в экстренных службах.

На место происшествия выехали пожарные из Беломорска и поселка Летнереченский. Когда первые пожарные прибыли к месту вызова, одна из квартир была объята огнем.

В результате пожара была повреждена комната. По словам очевидцев, в огне погиб мужчина, проживающий в этой квартире.

Сейчас по данному происшествию проводится проверка. Фото pixabay.com/geralt