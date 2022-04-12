12 апреля 2022, 07:17
Происшествия

Троллейбус попал в ДТП на Перевалке

Камера наблюдения сняла дорожный инцидент на верхнем Чапаевском кольце в Петрозаводске

В Петрозаводске на верхнем Чапаевском кольце троллейбус попал в ДТП. Инцидент произошел в 8:45 в понедельник, 11 апреля, и попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как троллейбус пытался выехать на кольцо со стороны улицы Чапаева. В момент совершения маневра общественный транспорт по касательной столкнулся с одним из автомобилей.

Пассажиры были вынуждены покинуть салон троллейбуса. Движение на этом участке дороги оказалось затруднено.

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Петрозаводск
верхнее чапаевское кольцо
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