11 апреля 2022, 20:30
Еще двое военных из Карелии погибли на Украине
Во время спецоперации на территории Донбасса убили двоих жителей Петрозаводска
Об очередных погибших в ходе спецоперации военных из Карелии сообщил глава республики Артур Парфенчиков. Это петрозаводчане Тимофей Петухов и Дмитрий Ижековский.
Оба служили по контракту. Тимофей Петухов – в Мурманской области, он был старшим матросом десантно-штурмового взвода. Дмитрий Ижековский – в Воронежской области, он был механиком-водителем артиллерийской батареи.
Военнослужащие погибли в ходе спецоперации на Донбассе. Губернатор принес искренние соболезнования их родным и близким. // Фото: Артур Парфенчиков/ВКонтакте