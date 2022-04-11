Еще двое военных из Карелии погибли на Украине

Об очередных погибших в ходе спецоперации военных из Карелии сообщил глава республики Артур Парфенчиков. Это петрозаводчане Тимофей Петухов и Дмитрий Ижековский.

Оба служили по контракту. Тимофей Петухов – в Мурманской области, он был старшим матросом десантно-штурмового взвода. Дмитрий Ижековский – в Воронежской области, он был механиком-водителем артиллерийской батареи.

Военнослужащие погибли в ходе спецоперации на Донбассе. Губернатор принес искренние соболезнования их родным и близким. // Фото: Артур Парфенчиков/ВКонтакте