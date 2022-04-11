У застрявшей на 5 часов «Ласточки» из Петрозаводска отказали тормоза

Транспортная прокуратура Санкт-Петербурга проверяет инцидент с «Ласточкой», которая следовала в Северную столицу из Петрозаводска. Электропоезд задержался в пути на пять часов, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Пассажирский состав встал на перегоне Ладва -Токари 10 апреля. Пассажиров пришлось эвакуировать из электрички и пересаживать в резервный состав.

Им предоставили бесплатный трансфер по четырем маршрутам, которым воспользовались 97 человек. Остановившийся поезд прибыл в Петербург только в 04:30.

Согласно предварительным данным, пятичасовая задержка произошла из-за технической неисправности тормозной системы электропоезда.

Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, даст оценку технического состояния электропоезда, его планово-предупредительного ремонта, при наличии оснований примет меры. // Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры