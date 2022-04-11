Пассажиров «Ласточки» из Петрозаводска пересаживали в другой поезд

Вечером 10 апреля произошел сбой в работе поезда «Ласточка» Петрозаводск - Санкт-Петербург. Об этом сообщает пресс-служба ОЖД.

По данным железнодорожников, в 18:52 на перегоне Ладва-Токари по техническим причинам произошла остановка поезда. На станцию Токари был отправлен резервный состав, в который пересадили пассажиров.

Поезд должен был прибыть на конечную станцию с задержкой около четырех часов. Железнодорожники принесли пассажирам извинения за доставленные неудобства. Фото pixabay.com/analogicus