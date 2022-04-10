Жилой дом полыхал в Эссойле

Огненный инцидент произошел в минувшую субботу в Эссойле Пряжинского района. 9 апреля в 22:10 спасателям поступил сигнал о пожаре в частном доме.

По информации республиканского госкомитета по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, для тушения пожара привлекался 21 человек. Огнеборцам удалось справиться с пламенем за полтора часа.

Судя по фотографии, внутреннее помещение строения сильно пострадало. О погибших и пострадавших не сообщается. (фото vk.com)