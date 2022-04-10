Мужчина ругался и приставал к прохожим в Петрозаводске

Росгвардейцы пресекли конфликт и мелкое хулиганство в Петрозаводске. На днях конфликт произошел между продавцом и покупателем в магазине на улице Мурманская. Его причины не называются. Словесный инцидент удалось разрешить на месте.

Затем вневедомственную охрану вызвали в одно из административных зданий в столице Карелии. Оказалось, что мужчина нецензурно ругался в адрес присутствующих, а во дворе начал приставать к прохожим. Нарушителем спокойствия оказался 42-летний сегежанин. Мужчину передали полиции для дальнейшего разбирательства.

В ведомстве сообщили, что за прошедшую неделю росгвардейцы задержали 18 правонарушителей. (фото пресс-служба управления Росгвардии по РК)