Девять человек на снегоходах провалились под лед на реке Обь

Девять человек провалились под лед на реке Обь в Ханты-Мансийском автономном округе. Выбраться удалось не всем. По факту исчезновения двух мужчин следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Инцидент случился вечером 9 апреля, сообщили в региональном управлении СК. Компания из 9 человек на 3 снегоходах двигалась по льду протоки «Сургутская» реки «Обь» к острову Раздорный, «пренебрегая правилами безопасности и не учитывая погодные условия и толщину льда». Снегоходы провалились под лед. Семеро, в том числе двое несовершеннолетних, смогли выбраться. Двое мужчин 36 и 46 лет пропали без вести.

На днях в Новой Москве школьники вышли пруд и провалились под лед: мальчика спали, девочка погибла. В Карелии действует запрет на выход и выезд на лед водоемов. (фото pixabay.com, freddebackman)