В большинстве районов Карелии запретили выходить на лед

Сезон зимней рыбалки подходит к концу в Карелии. Во многих районах республики запретили выходить на непрочный лед.

В Петрозаводске, Лахденпохском, Пудожском и Прионежском районах запрет действует с 28 марта, в Беломорском, Суоярвском Муезерском и Медвежьегорском районах – с 25 марта; в Сортавальском – с 21 марта, сообщили в региональном МЧС.

Также постановления о запрете выхода на лед водоемов приняты в Костомукше – выход (выезд) на лед водоемов запрещен с 22 апреля; Кондопожском – с 1 апреля; Муезерском – с 18 апреля; Олонецком - выход и выезд на лед Ладоги запрещен с 29 марта, остальные водоемы с 5 апреля; Питкярантском – с 1 апреля; Пряжинском - выход и выезд на лед реки Шуя, озер Вагатозеро и Шотозеро запрещен с 28 марта, на остальных водоемах с 4 апреля; в Сегежском – с 19 марта запрещен выход и выезд на лед реки: Сегежа, Пезега, Онигма, Онда, Гюри, Ондское водохранилище, с 2 апреля – на озеро Выг и другие водоемы.

Пока на лед можно выходить и выезжать в трех районах – Лоухском, Кемском и Калевальском.

Для нарушителей запрета предусмотрен штраф. Родителей также просят рассказать детям об опасности выхода детей на тонкий лед. (фото pixabay.com, PublicDomainPictures)