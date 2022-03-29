На государственных предприятиях Карелии не хотят видеть профсоюзы

Текст и фото: Антонина Кябелева

Председатель рескома профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Сергей Соловьев столкнулся с немыслимой, по его мнению, ситуацией. По его словам, на государственных предприятиях ГУП РК «Карелавтотранс» и ГУП РК «Карелавтотранс-Сервис» руководство делает все, чтобы развалить профсоюзное движение и не дать заключить коллективный договор.

«11 марта состоялось заседание республиканской трехсторонней комиссии, в котором участвовали представители карельских профсоюзов, работодателей и правительства. Председатель правительства Карелии Александр Чепик, который вел заседание, просил нас в условиях экономических санкций «не раскачивать на предприятиях лодку». А у нас в "Карелавтотрансе" раскачивает лодку генеральный директор Игорь Горустович.

Он игнорировал профсоюзную организацию, не соглашаясь сесть за стол переговоров по заключению коллективного договора.

Он прямо сказал, что не будет ни коллективного договора, ни профсоюза. Меня возмущает, что руководитель государственного предприятия так себя ведет», - сказал Соловьев.

Он отметил, что коллективного договора как не было, так и нет, а профсоюзную организацию в ГУП РК «Карелавтотранс» благополучно развалили. Причем, утверждает Соловьев, не без участия гендиректора.

Работники транспортных предприятий Карелии рассказали, что в "Карелавтотрансе" и "Карелавтотранс-Сервисе" профсоюзные организации возникли в марте 2021 года как реакция на падение уровня заработной платы на предприятиях, которая существенно зависят от премий и других выплат.

По словам Сергея Соловьева, что, впрочем, подтверждают и водители, реальной властью и в "Карелавтотрансе", и в "Карелавтотранс-Сервисе", где есть свой директор Алексей Спицын, обладает все же Горустович. Без его ведома, утверждают водители, не решается ни один серьезный вопрос. Они уверяют, что именно Горустович определяет, кто сядет за руль нового автобуса.

«Когда мы организовали профсоюз в "Карелавтотрансе", то администрация предприятия стала уговаривать работников выйти из организации, говоря о том, что им поднимут премию, посадят на лучшую машину. Людям внушали, что бессмысленно тратить деньги на профсоюзные взносы. Меня это очень возмутило. Сколько я работаю в профсоюзном объединении, я с подобной вседозволенностью сталкиваюсь впервые. За тридцать лет работы - это первый случай»,

- заметил Соловьев.

По его словам, он обратился к одному из учредителей "Карелавтотранса" – в министерство имущественных и земельных отношений. Там председателя рескома перенаправили ко второму учредителю – в карельский минтранс. Соловьев сказал, что, несмотря на заверения руководителей министерства разобраться в ситуации, ничего так и не изменилось.

Почему же руководство государственных предприятий сопротивляется появлению профсоюзных организаций и заключению колдоговора?

Сергей Соловьев

Соловьев считает, что Игорь Горустович просто не хочет никакого контроля со стороны за охраной труда, режимом труда и отдыха работников, уровнем их заработной платы, выполнением социальных гарантий.

«Простой пример: северянам работодатели обязан оплачивать проезд к месту отдыха и обратно раз в два года. То, как трактуют эту норму закона в "Карелавтотранс-Сервисе" и "Карелавтотрансе", похоже на издевательство: расходы на проезд ограничили суммой в 2 тысячи рублей. Бывает, что сотрудникам задерживают выплату за сверхурочные часы. Если бы был коллективный договор, то подобные «фокусы» были бы невозможны. Я считаю, что Горустович просто боится коллективного договора»,

- сказал Соловьев.

По его мнению, на госпредприятиях сегодня накопилось немало нерешенных проблем: отсутствие адекватной индексации зарплат, низкий уровень зарплаты у кондукторов, плохая организация перевозок, когда на непопулярные направления гоняют автобусы большой вместимости и наоборот.

Несмотря на давление, в "Карелавтотранс-Сервисе" профсоюзную организацию не удалось развалить, хотя и здесь членов профсоюзов под разными предлогами пытаются уговорить выйти из организации. По словам Соловьева, руководитель профорганизации "Карелавтотранс-Сервиса" не сдается, добивается заключения коллективного договора. Административный прессинг на неугодных, рассказал Сергей Соловьев, может принимать самые разные формы. Например, водителя просто не отправляют в дополнительные рейсы, лишая его возможности заработать чуть больше стандартного уровня.

Хоть коллективный договор администрация до сих пор не подписала, но, отметил Соловьев, создание на предприятиях профсоюзов заставило поднять тарифный час с 40 до 50 рублей. Правда, последняя индексация выглядела смехотворной, когда тарифный час увеличили на 50 копеек. У кондукторов тарифный час увеличили на 30 копеек, и он составляет 30,3 рубля.

Оперативно получить комментарий у руководителя минтранса Карелии Сергея Щебекина, который сослался на занятость, мне не удалось.

Зато удалось поговорить с Игорем Горустовичем. Он уверяет, что не чинит никаких препятствий заключению коллективного договора. По его словам, документ находится на согласовании в трудовой инспекции. Правда, после уточняющего вопроса, действительно ли туда уже направлен проект договора, гендиректор не смог точно припомнить так это или нет: «Я вот сейчас в данную секунду не могу сказать».

Почему коллективный договор не подписывается на протяжении года? Игорь Горустович объяснил, что раз в "Карелавтотрансе" профсоюзная организация развалилась, то и подписывать договор уже не с кем:

«С кем договор заключать, если там сотрудников нет, состоящих в профсоюзе. Целесообразность по "Карелавтотрансу" отпала».

- Говорят, вы всячески уговариваете сотрудников выходить из профсоюзной организации?

- Так зачем их уговаривать, если люди смотрят, сколько они денежных средств перечисляют в эту организацию, а результатов не видят никаких? Мне это абсолютно не нужно. Людям виднее. Просто люди посостояли уже с прошлого года, по-моему, с марта, уже год, наверное, посмотрели, сколько они денежных средств каждый туда поперечислял. Люди начинаются задумываться, потому что зарплаты не такие большие, и люди считать деньги начали, – ответил гендиректор.

Жалобы на то, что членов профсоюзов не всегда охотно допускают к новым машинам Игорь Горустович назвал «полным заблуждением». По его словам, сейчас автопарк предприятия практически весь новый. «И даже если мы получаем 2-3 автобуса новых, я 30 человек на эти три новые автобуса не посажу. Понятно, что будут выбираться лучшие сотрудники, но не по критерию профсоюза, а кто с опытом, кто добросовестно к технике относится. Здесь вообще другие критерии», - сказал гендиректор.

Горустович считает, что у Соловьева «необъективная информация». Он признал, что обещал в конце 2021 года подготовить проекты коллективных договоров. «Как согласования мы все получим, так подпишем», - пообещал гендиреткор.

Так и хочется добавить, если к тому времени сотрудников "Карелавтотранс-Сервиса" тоже убедительно не попросят разочароваться в профсоюзном движении. Сергей Соловьев уверен, что на госпредприятиях сегодня грубо нарушается законодательство, согласно которому работодатель обязан подписать коллективный договор в течение трех месяцев. Председатель рескома не исключает, что придется подавать в суд на администрацию государственного предприятия, не желающего считаться с законодательством. Больше всего в этой ситуации удивляет одно: а чего, собственно, наше государство ждет от частных работодателей, если само ведет себя вот так в отношении работников?..