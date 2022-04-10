С погибшими при пожаре в Новой Вилге простятся во вторник

В Карелии простятся с погибшими в результате пожара под Петрозаводском. Имя и фамилию погибшего в огне мужчины назвали в администрации Нововилговского поселения.

Напомним, страшный пожар в жилом доме на улице Молодежная в Новой Вилге случился ночью 8 апреля. В доме проживала семья из четырех человек. Выжить смогли лишь двое – мать и младший ребенок. В огне погибли 40-летний Дмитрий Кондыба и 14-летний подросток. Предварительной причиной смерти в ведомстве считают отравление угарным газом. Следком Карелии возбудил уголовное дело. Пострадавшую женщину накануне перевели из реанимации в обычную палату в БСМП, четырехлетний мальчик находится в Детской республиканской больнице.

В администрации поселения сообщили, что прощание состоится 12 апреля с 10 до 11 на Вольной, а с 11:30 в Новой Вилге на площади у церкви. Отца с сыном похоронят на Нововилговском сельском кладбище.

В настоящее время организован сбор помощи. Женщине собирают верхнюю и нижнюю одежду 48 размера, на рост 170, а также обувь 40 размера, нижнее белье и носки просят приносить новые. Одежду ребенку уже собирают. Вещи просят приносить в сельскую администрацию, на вахту в ДК или договариваться по телефону: 8905-299-9913. Ранее глава Карелии обещал оказать пострадавшим материальную помощь и поручил подыскать временное жилье. (фото на главной vk.com, vk.com)