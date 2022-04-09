Глава Карелии рассказал о состоянии пострадавших в Новой Вилге

Глава Карелии рассказал о состоянии матери и ребенка, оставшихся в живых после страшного пожара в Новой Вилге, а также рассказал о помощи со стороны властей.

Утром 9 апреля женщину перевели из реанимации в обычную палату БСМП. По словам Артура Парфенчикова, ее жизни ничто не угрожает. Четырехлетний ребенок в состоянии средней тяжести находится в Детской республиканской больнице. За его состоянием следят врачи.

Напомним, пожар в жилом доме на улице Молодежная в Новой Вилге произошел ночью 8 апреля. В доме проживала семья из четырех человек. На пожаре спастись не смогли 40-летний мужчина и 14-летний подросток. Женщине с младшим сыном удалось выбраться.

По словам губернатора, отец семейства вернулся в горящий дом, чтобы спасти старшего сына, но выбраться они не смогли. Причину трагедии установят пожарный надзор и следователи. Предварительной причиной смерти в ведомстве считают отравление угарным газом. Следком Карелии возбудил уголовное дело.

Артур Парфенчиков поручил найти для женщины и ее сына временное жилье.

«Окажем и материальную помощь. Но сейчас главное, чтобы они поскорее поправились», - добавил руководитель республики. (фото vk.com)