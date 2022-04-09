09 апреля 2022, 12:47
Общество

«Техрент» досрочно начал весеннюю уборку Петрозаводска

Весенняя уборка карельской столицы продлится до 30 мая

Весеннюю уборку, согласно заключенному контракту, должны были начать 15 апреля. Однако компания ООО «Техрент» досрочно приступила к работам, сообщили сегодня в пресс-службе администрации Петрозаводска.

В субботу, 9 апреля, компания начала вывозить смет с проспекта Карла Маркса и площади Ленина.

Вывозить смет с улиц должны завершить к 30 мая. (фото пресс-служба мэрии)

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