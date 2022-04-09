09 апреля 2022, 12:47
«Техрент» досрочно начал весеннюю уборку Петрозаводска
Весенняя уборка карельской столицы продлится до 30 мая
Весеннюю уборку, согласно заключенному контракту, должны были начать 15 апреля. Однако компания ООО «Техрент» досрочно приступила к работам, сообщили сегодня в пресс-службе администрации Петрозаводска.
В субботу, 9 апреля, компания начала вывозить смет с проспекта Карла Маркса и площади Ленина.
Вывозить смет с улиц должны завершить к 30 мая. (фото пресс-служба мэрии)