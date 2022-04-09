«Техрент» досрочно начал весеннюю уборку Петрозаводска

Весеннюю уборку, согласно заключенному контракту, должны были начать 15 апреля. Однако компания ООО «Техрент» досрочно приступила к работам, сообщили сегодня в пресс-службе администрации Петрозаводска.

В субботу, 9 апреля, компания начала вывозить смет с проспекта Карла Маркса и площади Ленина.

Вывозить смет с улиц должны завершить к 30 мая. (фото пресс-служба мэрии)