В Карелии намерены вырастить более двух тысяч овец породы оксфорд-даун

В Северном Приладожье растет поголовье овец породы оксфорд-даун. Это единственное стадо породы оксфорд-даун в России.

Несколько лет назад фермер и владелец компании «Кроноборг» Артур Ольгский купил в Финляндии 129 овец этой породы, поголовье выросло вдвое. В планах фермера до 2025 года вырастить свыше двух тысяч овец для дальнейшего распространения породы в России, сообщили в пресс-службе главы региона.

Для этого предпринимателю нужны дополнительные угодья. У фермера уже есть участок площадью около 900 гектаров: на земле расположены овчарня и пастбища. Республиканские чиновники обещали помочь.

«Неподалеку есть земли бывшего куркиекского хозяйства − это порядка 1,5 тысячи гектаров. Мы готовы предоставить их уже в этом году, чтобы довести стадо до проектной мощности. Я знаю, что желающих купить овец породы оксфорд-даун достаточно много, в том числе и в Карелии»,

− сказал глава республики Артур Парфенчиков.

В 2021 году в рамках агропромышленной выставки «Золотая Осень» компанию «Кроноборг» наградили золотой медалью за высокие показатели в развитии племенного и товарного животноводств. В мае предприниматель представит регион на выставке племенных овец и коз в Волгоградской области. (фото пресс-служба главы РК)