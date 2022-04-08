Отец с сыном погибли на пожаре сегодня ночью

Страшный пожар произошел сегодня ночью в Новой Вилге в Прионежском районе, погибли люди.

Сигнал об огненном ЧП в жилом доме на улице Молодежная поступил спасателям 8 апреля в 03:40. С огнем боролись 30 человек, сообщили нашему изданию в пресс-службе МЧС по Карелии. Справиться с огнем удалось лишь к 05:30.

В доме проживала семья из четырех человек. В результате возгорания погибли отец и старший сын, сообщили в администрации Нововилговского поселения.

Младший ребенок с мамой находятся в больнице, женщина в реанимации. На месте работают следователи, причины трагедии устанавливаются. (фото vk.com)