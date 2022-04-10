Юного угонщика приговорили к 120 часам обязательных работ

16-летнего юного жителя Питкяранты осудили за угон и несколько попыток завладеть чужими автомобилями. Преступления молодой человек совершал не один.

По версии следователей, вечером 20 ноября прошлого года подросток вместе с приятелем угнал автомобиль ВАЗ-21213, припаркованный у одного из домов в Питкяранте.

Они разбили стекло, проникли в салон «Нивы», соединили провода и запустили двигатель. Им удалось проехать всего несколько метров, после чего машина врезалась в дерево. Этой же ночью молодые люди попытались угнать еще четыре автомобиля, но не смогли их завести и скрылись, сообщили в пресс-центре Следкома Карелии.

Суд приговорил юного угонщика к 120 часам обязательных работ. В отношении соучастника преступления идет отдельное расследование. (фото pixabay.com, PublicDomainPictures)