Десятки пешеходов-нарушителей оштрафовали в Петрозаводске в выходные

За минувшие выходные в Петрозаводске больше 60 пешеходов пренебрегли правилами дорожного движения. В отношении всех вынесли постановления об административных правонарушениях, сообщили в Госавтоинспекции карельской столицы.

За такое нарушение гражданам придется заплатить штраф в размере 500 рублей.

Автоинспекторы зафиксировали рост происшествий с участием пешеходов в Петрозаводске. Так, за три последних месяца зарегистрировали 18 ДТП, в которых травмы получили 19 пешеходов.

По сравнению с тем же периодом прошедшего года число пострадавших увеличилось почти вдвое. Девять пешеходов получили травмы по собственной вине, нарушив ПДД. // Фото: ГИБДД Петрозаводска