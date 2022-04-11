За нарушение хранения огромной кучи навоза мужчину наказали рублем

Россельхознадзор в ходе выездного обследования выявил на земельном участке, расположенного в Шенкурском районе Архангельской области, нарушение законодательства. За что владелец сельскохозяйственной территории заплатит штраф в размере 20 тысяч рублей.

Инспекторами на земельном участке было выявлено несанкционированное размещение навоза на площади 3780 кв.м. При этом его складирование проводилось с нарушением нормативных документов и без соблюдения необходимых требований, так как отходы крупного рогатого скота по классификационному каталогу относятся к 4 классу опасности.

Как рассказали в пресс-службе Россельхознадзора, владелец сельхозугодий был привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 8.7 КоАП РФ «Невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв» - ему назначен штраф в размере 20 тысяч рублей. Фото: pixabay.